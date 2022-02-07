Касым-Жомарт Токаев планирует в марте выступить с обращением к нации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует в середине марта выступить с обращением к нации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«Как известно, Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса 11 января заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами. В связи с этим Глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации. В данном обращении будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию нашего общества», - сообщил в Facebook Берик Уали.