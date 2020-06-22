Касым-Жомарт Токаев планирует принять участие в Параде Победы в Москве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как ранее сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует принять участие в качестве почетного гостя в Параде Победы, который состоится в Москве 24 июня 2020 года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

Напомним, в конце мая по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев принял приглашение Владимира Путина на Парад Победы в Москве.











