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Касым-Жомарт Токаев планирует принять участие в Параде Победы в Москве

22 Июня 2020 16:31
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Касым-Жомарт Токаев планирует принять участие в Параде Победы в Москве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как ранее сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует принять участие в качестве почетного гостя в Параде Победы, который состоится в Москве 24 июня 2020 года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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Напомним, в конце мая по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев принял приглашение Владимира Путина на Парад Победы в Москве.





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