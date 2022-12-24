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Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с Ильхамом Алиевым

24 Декабря 2022, 16:27
Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с Ильхамом Алиевым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Азербайджаном в духе дружбы и добрососедства.

В ходе разговора было отмечено динамичное развитие казахско-азербайджанского стратегического партнерства. Лидеры двух стран высоко оценили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.


Фото: akorda.kz

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