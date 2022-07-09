9 Июля 2022 22:29

Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с Еленой Рыбакиной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с победительницей Уимблдона Еленой Рыбакиной и тепло поздравил ее с историческим успехом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал БОРТ1.

Он отметил высочайшее мастерство Елены, проявленную волю к победе и ее высокую культуру поведения на корте. Глава государства также поблагодарил выдающуюся спортсменку за успешное выступление под флагом нашего государства и продвижение его имиджа на международной арене.

Президент считает, что грандиозный успех Елены Рыбакиной станет стимулом к дальнейшему развитию тенниса в Казахстане, привлечению в этот прекрасный вид спорта большего количества детей.

Ранее, Глава государства в Twitter поздравил Елену Рыбакину с исторической победой на Уимблдоне.

Напомним, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей Уимблдонского турнира. 9 июля в финальном матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут. По ходу игры Рыбакина исполнила четыре подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также Елена выиграла шесть очков и три гейма подряд.

Стоит отметить, что впервые в финале турнира Большого шлема одержал победу представитель Казахстана.

Фото: Reuters