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Касым-Жомарт Токаев: Патриотизм – главный залог сохранения нашей государственности

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Октября 2022, 12:45
Касым-Жомарт Токаев: Патриотизм – главный залог сохранения нашей государственности

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области высказался о сохранении государственности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Патриотизм – главный залог сохранения нашей государственности. Нет лучшей добродетели, чем любовь к своей родине. Нет большего счастья, чем служить родному народу. Патриотизм – это не красивые лозунги тех, кто выходит на площади, а честный труд во благо страны. Алихан Бокейхан, уроженец этих мест, говорил: «Пока я жив, я буду служить казахскому народу». Лидер движения Алаш призывал нас хранить верность интересам своей страны. Патриотизм — могущественная сила. Человека, у которое в сердце его Родина, Страна, Земля, ничто не остановит. Он готов пойти на любой подвиг. Я вижу, что именно такой патриотизм свойствен нашей молодежи. Ведь у нас одна Родина, одно государство, один народ! Наша сила – в единстве!» - заявил Касым-Жомарт Токаев.


Президент Казахстана   Карагандинская область   Патриотизм  
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