+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 23 °С
USD 411.54 EUR 458.13
RUB 5.84 CNY 57.64
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев: Память о колоссальных человеческих жертвах оставила след в сердце каждого казахстанца.

30 Мая 2020 10:38
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев: Память о колоссальных человеческих жертвах оставила след в сердце каждого казахстанца.

НУР-СЛТАН. КАЗИНФОРМ - Память о колоссальных человеческих жертвах и жестоком драматизме тех лет оставила трагический след в сердце каждого казахстанца, отметил Глава государства в своем обращении по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода, передает МИА «Казинформ».

«Память о колоссальных человеческих жертвах и жестоком драматизме тех лет оставила трагический след в сердце каждого казахстанца. Для многих народов, пострадавших от тоталитаризма, казахская земля стала настоящим домом. Мужество и терпение наших предков позволили достойно пройти тяжелейшие испытания и сплотиться в единую нацию.

Установленные сегодня в регионах республики монументы «Қазақ халқына мың алғыс» свидетельствуют о проявлении благодарности гуманизму и мудрости казахского народа. Для завершения работы по восстановлению исторической справедливости мною поручено создать Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Бережно храня память о несправедливо осужденных, мы сможем построить светлое будущее, фундаментом которого остается наша Независимость», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, История Казахстана, Память,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив