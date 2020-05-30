Касым-Жомарт Токаев: Память о колоссальных человеческих жертвах оставила след в сердце каждого казахстанца.

НУР-СЛТАН. КАЗИНФОРМ - Память о колоссальных человеческих жертвах и жестоком драматизме тех лет оставила трагический след в сердце каждого казахстанца, отметил Глава государства в своем обращении по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода, передает МИА «Казинформ».

«Память о колоссальных человеческих жертвах и жестоком драматизме тех лет оставила трагический след в сердце каждого казахстанца. Для многих народов, пострадавших от тоталитаризма, казахская земля стала настоящим домом. Мужество и терпение наших предков позволили достойно пройти тяжелейшие испытания и сплотиться в единую нацию.

Установленные сегодня в регионах республики монументы «Қазақ халқына мың алғыс» свидетельствуют о проявлении благодарности гуманизму и мудрости казахского народа. Для завершения работы по восстановлению исторической справедливости мною поручено создать Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Бережно храня память о несправедливо осужденных, мы сможем построить светлое будущее, фундаментом которого остается наша Независимость», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



