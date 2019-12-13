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Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи третьей пятилетки индустриализации

13 Декабря 2019 12:21
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Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи третьей пятилетки индустриализации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о задачах третьей пятилетки индустриализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 2020 года начнется реализация Третьей программы индустриализации. Мы определили курс на развитие экспортоориентированной обрабатывающей промышленности с максимальным использованием потенциала частного сектора. Реализация третьей пятилетки индустриализации должна учитывать промахи предыдущих пятилеток, создать конкретную обрабатывающую промышленость и решить следующие задачи – увеличь экспорт обработанной продукции, технологически усложнить выпускаемую продукцию, создать качественные рабочие места», - заявил Глава государства в ходе мероприятия, посвященного Дню индустриализации в Нур-Султане.

«Госпрограмма должна стать ключевым фактором структурной трансформации экономики и оказать мультипликативный эффект. Конечная цель индустриальной политики – сбалансированный рост экономики и повышение благосостояния граждан. Для этого у нас есть все возможности», - подчеркнул Президент Казахстана.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Промышленность, Экономика,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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