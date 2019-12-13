-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:53
-
-
-
Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи третьей пятилетки индустриализации
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о задачах третьей пятилетки индустриализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 2020 года начнется реализация Третьей программы индустриализации. Мы определили курс на развитие экспортоориентированной обрабатывающей промышленности с максимальным использованием потенциала частного сектора. Реализация третьей пятилетки индустриализации должна учитывать промахи предыдущих пятилеток, создать конкретную обрабатывающую промышленость и решить следующие задачи – увеличь экспорт обработанной продукции, технологически усложнить выпускаемую продукцию, создать качественные рабочие места», - заявил Глава государства в ходе мероприятия, посвященного Дню индустриализации в Нур-Султане.
«Госпрограмма должна стать ключевым фактором структурной трансформации экономики и оказать мультипликативный эффект. Конечная цель индустриальной политики – сбалансированный рост экономики и повышение благосостояния граждан. Для этого у нас есть все возможности», - подчеркнул Президент Казахстана.
- Экспорт и внутренний рынок должны помочь Казахстану в борьбе с новыми вызовами – Глава государства
- Количество внедривших цифровизацию предприятий надо довести до 200 – Президент
- Каждый второй проданный автомобиль выпущен на отечественных предприятиях – Президент РК
- Казахстанская продукция поставляется в более чем 120 стран – Президент
- Трехлетний бюджет области утвердили в Атырау
- Церемония награждения лауреатов премии «Алтын сапа» с участием Президента стартовала в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана