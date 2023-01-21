Касым-Жомарт Токаев ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном

21 Января 2023, 15:12

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Костанайскую область в первую очередь ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном и заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В целом, конечно, теплосети и по стране, и по данной области находятся в аварийной ситуации, очень плохо обстоит дело. Поручаю Правительству, начиная с сегодняшнего дня и особенно в весенне-летний период, очень тщательно готовиться к зиме. Это приоритетная работа, потому что так долго продолжаться не может. Изношенность сетей очень высокая: 70, 80, в некоторых местах до 90 процентов. Этим надо заниматься», - поручил Глава государства.

Фото: t.me/aqorda_resmi