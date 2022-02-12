+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»

12 Февраля 2022 00:10
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе поездки в Татарстан Президент Казахстана посетил город республиканского значения Набережные Челны. Здесь Глава государства побывал в крупнейшей автомобильной корпорации России «КАМАЗ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме
Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
Наполнен содержанием с прицелом на реализацию достигнутых соглашений – эксперт о визите Президента РК в Москву Президента Казахстана наградили татарстанским орденом Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Рустамом Миннихановым

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о достижениях компании за последние годы. «КАМАЗ» входит в двадцатку ведущих производителей тяжелых грузовиков в мире. Производственные мощности достигают 71 тысячу автомобилей в год.

Компания, экспортирующая машины в ближнее и дальнее зарубежье, рассматривает авторынок Казахстана как важное направление. По итогам прошлого года доля «КАМАЗа» на рынке новых грузовиков в нашей стране достигла 42 %.

В Казахстане уже осуществляется реализация нескольких совместных проектов. Один из них – строительство завода «KamLitKZ» по производству чугуна в индустриальной зоне города Костаная. Предприятие планируется запустить во второй половине 2024 года. По словам руководства компании, в скором времени в Казахстане будет начато производство комплектующих для машин «КАМАЗ».

Глава государства побеседовал со специалистами из Казахстана, которые повышают квалификацию на заводах компании «КАМАЗ». Рабочие, прибывшие на двухмесячное обучение, будут работать на предприятии, которое откроется в Костанае. Молодые люди поблагодарили Президента за предоставленную возможность.

– Это большой проект, который даст очень серьезный импульс развитию нашей экономики. Хорошо, что вы здесь учитесь, получаете образование, опыт, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Затем Президент посетил выставку продукции нефтеперерабатывающей, машиностроительной и других отраслей, являющихся драйверами экономики Татарстана.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Татарстан  
Поделиться:
Новости по теме
Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
Наполнен содержанием с прицелом на реализацию достигнутых соглашений – эксперт о визите Президента РК в Москву
Президента Казахстана наградили татарстанским орденом
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Рустамом Миннихановым
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
2 Кумар Аксакалов: акимат Петропавловска умудрился увеличить долю госзакупок из одного источника
3 Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
4 Перспективы соглашения Казахстана и России по мирному атому прокомментировал эксперт
5 Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль
6 Задержан замруководителя управления здравоохранения Атырауской области
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль
Решение поставленных Президентом вопросов поможет молодежи связать свое будущее с Казахстаном - Тохтар Болысов
Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
Кумар Аксакалов: акимат Петропавловска умудрился увеличить долю госзакупок из одного источника
Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
Перспективы соглашения Казахстана и России по мирному атому прокомментировал эксперт
Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль
Задержан замруководителя управления здравоохранения Атырауской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив