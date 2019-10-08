Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость усиления контроля над внутренней миграцией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость усиления контроля над внутренними миграционными процессами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на совещании по дальнейшему развитию столицы, Президент РК подчеркнул, что ежегодный рост численности населения, отсутствие должного контроля за внутренними миграционными процессами приводят к повышению нагрузки на социальную инфраструктуру города Нур-Султана.

«Прежде всего, это касается медицины и образования. Нам нужно усилить контроль над внутренними миграционными процессами. Так больше продолжаться не может. Я в своем Послании сказал, что большое население наших городов - это не признак гордости, это проблема, которую нужно решать», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что главная задача властей обеспечить всем необходимым население этих городов.

«В том или ином городе миллион, полтора, два миллиона человек, конечно, мы радуемся, рапортуем, что наш город стал миллионником, но кто подумал, как и чем обеспечивать новых жителей? А ведь их нужно обеспечивать, это наша обязанность. Мы не можем пустить сейчас весь процесс миграции на самотек», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил, что приток большого количества людей в столицу увеличивает и количество очередников на жилье, детские сады и создает нагрузку на школы.

«Это увеличивает количество очередников. В том числе в садах и школах, как это у нас сейчас происходит. Сильнейшая социальная напряженность происходит, к примеру, до сих пор не решен вопрос дефицита мест в учреждениях образования. В 14 школах учатся по 40 детей в классах», - добавил Касым-Жомарт Токаев.