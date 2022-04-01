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Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость широкого празднования 100-летия Нургисы Тлендиева

Редактор:  
Гульмира Байзакова
1 Апреля 2022, 14:32
Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость широкого празднования 100-летия Нургисы Тлендиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял руководителя оркестра «Отырар сазы» Динару Тлендиеву. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития казахской культуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Динара Тлендиева проинформировала Президента о деятельности и дальнейших планах государственного академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы».

В частности, она рассказала о реализации ряда перспективных проектов, в том числе по исполнению популярных произведений из репертуара итальянского тенора Андреа Бочелли и других известных музыкантов на казахских народных инструментах.

Отдельное внимание было уделено предстоящему в 2025 году 100-летнему юбилею со дня рождения выдающегося композитора Нургисы Тлендиева. Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость широкого празднования этого важного события.

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