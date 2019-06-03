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Касым-Жомарт Токаев осмотрел археологический парк «Древний Тараз»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Июня 2019, 15:55
Касым-Жомарт Токаев осмотрел археологический парк «Древний Тараз»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел археологический парк «Древний Тараз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главе государства рассказали об историческом памятнике республиканского значения, охватывающем период с І по ХІХ века. Касым-Жомарту Токаеву показали макет комплекса «Шахристан - древний Тараз» и проинформировали о планах дальнейших работ. Президент ознакомился с золотыми и серебряными монетами, изделиями из керамики и другими ценными артефактами, найденными в ходе археологических раскопок в регионе.photo photo

- Изучение истории древнего Тараза будет продолжаться. Мы будем всегда оказывать поддержку этой работе. В данном направлении есть много экспертов международного уровня. Нашим университетам необходимо начать подготовку специалистов по туристическому бизнесу, - сказал Глава государства.photo photo

Ожидается, что в перспективе парк «Древний Тараз» станет центром международного туризма. В прошлом году область посетили 145 тысяч туристов. За первые три месяца текущего года в исторических местах побывали 16 тысяч человек.

Как сообщалось, Глава государства находится с рабочей поездкой в Жамбылской области. Ранее Президент РК дал поручения по повышению туристического потенциала Жамбылской области

Президент Казахстана   Жамбылская область   Туризм   История Казахстана   Акорда   Рухани жаңғыру   Сакральная география  
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