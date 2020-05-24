Касым-Жомарт Токаев: Ораза айт – это олицетворение добра и блага
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с праздником Ораза айт
Уважаемые соотечественники!
Поздравляю всех вас с праздником Ораза айт!
Этот праздник почитают и широко отмечают в исламском мире.
Ораза айт – это олицетворение добра и блага, продолжение пронизанного духом обновления и самосовершенствования священного месяца Рамазан.
Неразрывно связанные с милосердием качества – гуманность и отзывчивость, скромность и уважительность – являются основой нашего национального характера. Мы должны привить их молодому поколению в качестве незыблемых жизненных принципов.
В эти праздничные дни вся мусульманская общественность проявляет заботу друг о друге, оказывает помощь и поддержку нуждающимся. Такие благие дела укрепляют солидарность и сплоченность нашего народа.
Благодаря терпению, единству наших соотечественников именно в месяц Рамазан нам удалось стабилизировать ситуацию, связанную с пандемией.
Уверен, мудрость и стойкость нашего народа позволят нам с честью преодолеть все трудности.
С праздником Ораза айт!
От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов!
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