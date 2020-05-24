Касым-Жомарт Токаев: Ораза айт – это олицетворение добра и блага

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с праздником Ораза айт

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю всех вас с праздником Ораза айт!

Этот праздник почитают и широко отмечают в исламском мире.

Ораза айт – это олицетворение добра и блага, продолжение пронизанного духом обновления и самосовершенствования священного месяца Рамазан.

Неразрывно связанные с милосердием качества – гуманность и отзывчивость, скромность и уважительность – являются основой нашего национального характера. Мы должны привить их молодому поколению в качестве незыблемых жизненных принципов.

В эти праздничные дни вся мусульманская общественность проявляет заботу друг о друге, оказывает помощь и поддержку нуждающимся. Такие благие дела укрепляют солидарность и сплоченность нашего народа.

Благодаря терпению, единству наших соотечественников именно в месяц Рамазан нам удалось стабилизировать ситуацию, связанную с пандемией.

Уверен, мудрость и стойкость нашего народа позволят нам с честью преодолеть все трудности.

С праздником Ораза айт!

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов!