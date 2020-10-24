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Касым-Жомарт Токаев: ООН продолжает оставаться маяком надежды для миллионов людей

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Октября 2020, 10:05
Касым-Жомарт Токаев: ООН продолжает оставаться маяком надежды для миллионов людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по случаю 75-летней годовщины Организации Объединенных Наций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В этот момент государства, оглядываясь назад, могут с гордостью оценить впечатляющий путь непрерывного прогресса, которого ООН достигла за эти годы. Даже сегодня, когда мир столкнулся с беспрецедентным кризисом в здравоохранении, геополитике и экономике, ООН продолжает оставаться маяком надежды для миллионов людей, особенно представителей уязвимых групп», – говорится в телеграмме.

Глава государства выразил полную поддержку стратегии и неустанным усилиям Антониу Гутерриша, направленным на повышение эффективности, подотчетности и согласованности системы ООН.

«Мы несем непосредственную ответственность за сохранение и защиту основополагающих целей и принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций. Позвольте мне заверить Вас в твердой приверженности Казахстана предпринимаемым ООН действиям, направленным на обеспечение более устойчивого, безопасного и инклюзивного будущего», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Президент Казахстана пожелал Антониу Гутерришу и всем сотрудникам ООН всяческих успехов во всех их благородных начинаниях.


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