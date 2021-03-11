Касым-Жомарт Токаев: Окончательно победить коронавирус можно только через вакцинацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал всех казахстанцев беречь себя и окружающих. Окончательно победить коронавирус можно только через вакцинацию, заявил он, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«Ровно год назад ВОЗ объявила о начале пандемии. За это время Казахстан, как и весь мир, прошел через многие трудности. Государство приняло решительные меры для защиты жизни и здоровья граждан. В период ЧП люди, оставшиеся без источника дохода, получили финансовую и другую помощь.

Благодаря единству, взаимной поддержке мы смогли преодолеть наиболее острую фазу пандемии. Но эта коварная болезнь все еще несет большую угрозу. Окончательно победить вирус можно только через вакцинацию. Призываю всех соотечественников беречь себя и окружающих», - обратился к казахстанцам Президент РК.

1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. На 24 февраля более двух тысяч казахстанцев получили вторую дозу вакцины от коронавируса.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



