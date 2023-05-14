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Касым-Жомарт Токаев оценил выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Мая 2023, 20:21
Касым-Жомарт Токаев оценил выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанские боксеры показали бокс высшего уровня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«С интересом посмотрел финальные поединки на чемпионате мира по боксу. От всей души поздравляю Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, показавших бокс высшего уровня, проявивших волю к победе и подлинный патриотизм», - написал Президент РК.

«Четверо чемпионов мира – казахи!», - подчеркнул Глава государства.


Напомним, победителями чемпионата мира стали боксер Махмуд Сабырхан, Санжар Ташкенбай, капитан сборной Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай. Также Дулат Бекбауов взял «серебро».


Президент Казахстана   Спорт   Бокс   Токаев Касым-Жомарт  
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