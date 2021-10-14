Касым-Жомарт Токаев: Общенациональное единство лежит в основе всех достижений Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам Международной научно-практической конференции «Межэтническое согласие на современном этапе: опыт и задачи на будущее», передает МИА «Казинформ».

Пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Межэтническое согласие на современном этапе: опыт и задачи на будущее» открылось с приветственного слова от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

«Уважаемые участники конференции! Общенациональное единство – наше бесценное достояние, которое лежит в основе всех достижений Казахстана. Под руководством Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева в стране создана уникальная модель межэтнического согласия, получившая признание на мировом уровне. Консолидация представителей всех этносов и конфессий, гармоничное взаимопроникновение культур и языков являются ее ключевыми составляющими. Казахстан твердо следует принципу «единство в многообразии», ставшему неотъемлемой частью нашей идентичности. Благодаря сплоченности, созидательному труду всех граждан мы смогли упрочить Независимость и построить сильное государство.

На фоне новых глобальных и региональных вызовов дальнейшее укрепление единства нашей нации приобретает особую актуальность. К сожалению, человечество до сих пор не искоренило ксенофобию и нетерпимость. Во многих странах наблюдается рост социальной напряженности, зачастую имеющей межэтнический характер. Поэтому важное место в международной повестке дня занимает поиск эффективных путей решения этой проблемы, разработка новых инклюзивных моделей общественного развития. Большое значение при этом имеет научный подход, активное участие экспертного сообщества, профессиональных исследователей. Уверен, в ходе конференции будут представлены оригинальные идеи, состоится конструктивное обсуждение и продуктивный обмен опытом. Желаю всем плодотворной работы!», - говорится в обращении Президента РК.

Сегодня во дворце «Жастар» города Тараза началась двухдневная международная научно-практическая конференции «Межэтническое согласие на современном этапе: опыт и задачи на будущее». Организаторами мероприятия выступили: Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан, Акимат Жамбылской области, Ассамблея народа Казахстана и Институт прикладных этнополитических исследований. Участие в Конференции принимают отечественные и зарубежные эксперты из России, Украины, Узбекистана, Израиля, Болгарии в области межэтнических отношений, конфликтологии и этнопсихологии, а также депутаты Мажилиса Парламента РК, представители Администрации Президента РК, представители прокуратуры и областных судов, министерств национальной экономики, образования и науки, внутренних дел, Института прикладных этнополитических исследований МИОР РК, Института истории государства, Института философии, политологии и религиоведения МОН РК и др.