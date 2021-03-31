РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:25, 31 Март 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам саммита ССТГ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы планировали организовать данную встречу в священном для всех нас месте - в Туркестане. Однако в связи со сложной ситуацией, связанной с пандемией, было решено провести саммит в онлайн-формате. Уверен, что после того, как пандемия закончится, мы все встретимся, как и в прежние времена. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю вас всех с праздником Наурыз», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе открытия саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

    Глава государства подчеркнул, что Наурыз является праздником всех тюркских народов.

    «Желаю всем братским странам благополучия. Теперь как организатор мероприятия объявляю неофициальный саммит Тюркского совета открытым», - отметил Президент.

    Во время открытия саммита показан документальный фильм о городе Туркестане.

    Напомним, работа неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств началась в формате видеоконференции.

    Отметим, что на саммите выступает Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев. А после выступят с докладами главы государств, также генеральный секретарь Тюркского совета.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана ССТГ Тюркский мир Главная
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!