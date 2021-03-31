Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам саммита ССТГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы планировали организовать данную встречу в священном для всех нас месте - в Туркестане. Однако в связи со сложной ситуацией, связанной с пандемией, было решено провести саммит в онлайн-формате. Уверен, что после того, как пандемия закончится, мы все встретимся, как и в прежние времена. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю вас всех с праздником Наурыз», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе открытия саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Глава государства подчеркнул, что Наурыз является праздником всех тюркских народов.

«Желаю всем братским странам благополучия. Теперь как организатор мероприятия объявляю неофициальный саммит Тюркского совета открытым», - отметил Президент.

Во время открытия саммита показан документальный фильм о городе Туркестане.

Напомним, работа неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств началась в формате видеоконференции.

Отметим, что на саммите выступает Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев. А после выступят с докладами главы государств, также генеральный секретарь Тюркского совета.