Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам Конгресса финансистов Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников IX Конгресса финансистов Казахстана, направив видеообращение, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Конгресс финансистов Казахстана – это платформа для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием финансового сектора в Казахстане. В этом году Конгресс финансистов проходит в онлайн-формате.
«Уважаемые участники! Поздравляю Вас с открытием Конгресса финансистов Казахстана. Данное мероприятие является знаменательным для нашей страны. Сегодняшняя встреча проводится в рамках Дня национальной валюты и в преддверии 30-летия Независимости Казахстана. Наша национальная валюта служит настоящим символом нашей государственности и суверенитета», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент напомнил, что Казахстан реализовал основные рыночные реформы в начале 90-х годов. Комплексно в стране рассмотрели и обновили финансовые отношения.
«Учитывая передовую, мировую практику, мы внедрили фундаментальные изменения в банковскую сферу. В стране создана полноценная финансовая инфраструктура, в результате которой появилась возможность сформировать фонд и эффективно его использовать. Кроме того, открылся путь к большим инвестициям. Мы благодаря грамотной государственной политике сформировали конкурентоспособный финансовый сектор. Финансовая сфера Казахстана считается самой передовой в регионе», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Также Глава государства отметил, что на сегодняшний день совокупный актив банковского сектора превышает 35 трлн тенге, что составляет больше половины внутреннего ВВП нашей страны.
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