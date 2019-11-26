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Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям иностранных дипмиссий

26 Ноября 2019 17:05
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Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям иностранных дипмиссий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям иностранных дипломатических миссий, аккредитованным в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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О чем говорил Президент РК с главами зарубежных дипломатических миссий Касым-Жомарт Токаев подписал закон о государственных услугах 2019 год был полон успешных встреч на международном уровне – Президент РК

Текст выступления Главы государства опубликовал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook.

«Мы встречаемся в преддверии важных праздников для нашей страны – Дня Первого Президента и Дня Независимости. Также приближаются Рождество и Новый год. Данный этап предназначен для подведения итогов прошлого года и определения предстоящих планов. Вы сами знаете, что 2019 год был для Казахстана полон важными событиями. Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев принял историческое решение для того, чтобы к власти пришло новое поколение руководителей. Прошедшие президентские выборы показали всему миру стабильность нашей политической системы и демократический путь развития», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В своем слове Президент РК выразил благодарность главам государств и руководителям международных организаций, которые направили поздравления на имя Главы государства.

«Передача власти мирным путем способствовала динамичному развитию Казахстана. Мы будем крепко придерживаться ценностей Преемственности, Справедливости, Прогресса, не теряя стратегического курса развития, заложенного Первым Президентом», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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