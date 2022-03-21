Касым-Жомарт Токаев обратился к алматинцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Алматы на праздновании Наурыз мейрамы, обратился к жителям мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие алматинцы, я рад, что в праздничные дни нахожусь вместе с вами в нашем любимом городе. В этом непростом году каждый из нас встречает Наурыз мейрамы с особыми надеждами и верой в лучшее. В январе наш город принял на себя основной удар бандитов и террористов, погибли и пострадали невинные люди, нанесен огромный ущерб городской инфраструктуре. Но алматинцы, я признателен вам за это, не дрогнули перед лицом невиданной угрозы нашей государственности. Вы сплотились в критический момент, с вами была вся страна», - сказал Глава государства, поздравляя всех казахстанцев с праздником.

К.Токаев отметил, благодаря единству и солидарности казахстанский народ преодолел это испытание. Теперь впереди ждут масштабные реформы, строительство Нового Казахстана.

«И вместе с вами, с молодежью, мы обязательно построим эту новую страну, новый Казахстан, вторую республику. И у нас все получится», - добавил Президент.

Напомним, сегодня в Алматы на площади «Астана» Глава государства принимает участие в праздничном мероприятии по случаю праздника Наурыз.



