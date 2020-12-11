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Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты председательства Казахстана в ЕАЭС в 2021 году

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
11 Декабря 2020, 17:26
Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты председательства Казахстана в ЕАЭС в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета обозначил приоритеты председательства Казахстана в ЕАЭС в 2021 году, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил К. Токаев, с 2021 года председательство в уставных органах ЕАЭС перейдет от Беларуси к Казахстану.

«Основными приоритетами на следующий год мы ставим полноценную реализацию Договора о Союзе, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества, совершенствование процедур формирования кадрового состава Комиссии, усиление ее функциональности и ответственности», - отметил Глава государства.

В свою очередь, Президент Беларуси, председатель Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко пожелал Казахстану успехов в данной работе.

«Сегодня мы передаем право страны-председателя в органах Союза Нур-Султану и желаем нашим казахстанским коллегам успехов в этой работе», - отметил он.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).


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