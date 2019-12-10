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Касым-Жомарт Токаев обеспокоен большим количеством разводов среди молодежи

10 Декабря 2019 13:21
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Касым-Жомарт Токаев обеспокоен большим количеством разводов среди молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность большим количеством разводов среди молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Говоря о молодежной политике, мы не должны забывать про институт семьи. Это очень важно для сохранения традиций, национальных ценностей и преемственности поколений. К сожалению, на сегодняшний день факты развода стали одной из проблем в этой сфере», - сказал Глава государства на торжественной церемонии закрытия Года молодежи.

Президент подчеркнул, что этому вопросу до сих пор не уделялось должного внимания.

«Есть крылатая фраза: «Родина начинается с семьи». Сохранение каждой семьи – залог стабильности нашей Родины. Шанырак молодой семьи должен стать колыбелью счастья. Каждая из них должна закрепить традиции единства и согласия. Представители интеллигенции и учителя должны проводить разъяснительную работу среди молодежи, популяризировать ценности семьи. Это очень важно для государства. Большая ответственность за воспитание молодежи возлагается и на родителей», - добавил Президент.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Общество, Год молодежи,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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