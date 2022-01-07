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    15:40, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев объявит о решениях, которые предстоит принять Правительству

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявит о решениях, которые предстоит принять Правительству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Впереди большая работа по извлечению уроков пережитой нами трагедии. В том числе с социально-экономической точки зрения. Правительству предстоит принять конкретные решения, о которых я скажу 11 января в Мажилисе», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу Казахстана.

    Президент добавил, что контртеррористическая операция продолжается.

    Ранее Глава государства заявил, что в Алматы от рук террористов пострадали не только административные здания.

    «В Алматы от рук террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говоря уже о здоровье и жизни сотен гражданских лиц и военнослужащих», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана ЧП-2022 Экономика Мажилис
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