Касым-Жомарт Токаев объявил о предвыборной программе Nur Otan «Путь перемен: достойная жизнь каждому»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партия «Nur Otan» запускает предвыборную программу «Путь перемен: достойная жизнь каждому». Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В самые тяжелые дни распространения смертоносной пандемии мы, действительно, были вместе. Партия и ее активисты сыграли неоценимую роль в единении народа. Партия реальных дел Nur Otan практическими действиями подтвердила свое лидерство и готовность нести всю ответственность за будущее Казахстана. Давно замечено, что в такие кризисные моменты открываются уникальные возможности и перед правящей партией, и перед правительствами, и перед всеми обществами», - сказал Касым-Жомарт Токаев на ХХ съезде партии.

Чтобы использовать этот исторический шанс, по словам Президента, нам необходимо предложить стране новую парадигму развития.

«Здесь понадобятся усилия всех ветвей власти - Президента, Правительства и, конечно же, законодательной власти. Поэтому предстоящие выборы особенно важны. Нужно придать импульс системной модернизации, сформулированной Первым Президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в Пяти институциональных реформах и Плане нации. С этой целью мы принимаем предвыборную программу «Путь перемен: достойная жизнь каждому» до 2025 года. Это детально просчитанный, реалистичный документ», - отметил К. Токаев.

«Несмотря на сложности в экономике, Nur Otan вместе с Правительством планирует мобилизовать на реализацию программы в течение следующей пятилетки 21 трлн тенге. Программа предлагает эффективный комплекс конкретных мер, направленных на социальный прогресс страны и повышение благосостояния народа», - заключил Глава государства.

Напомним, в столице под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проходит внеочередной XX съезд партии «Nur Otan».