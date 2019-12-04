Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему затянулся переход на латиницу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал, почему затянулся переход на латиницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Решение было такое, чтобы ввести латиницу, начиная с 2025 года. Но это процесс достаточно трудоемкий, не быстрый – ведь, за одну ночь невозможно перейти с одной письменности на другую. Было представлено три варианта латиницы на казахском языке», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
Эти три варианта, по мнению Президента, получились неудачными.
«И я дал поручение соответствующим ведомствам еще раз вернуться к рассмотрению латиницы, проявить научный подход, подключить к этому вопросу научное сообщество, и не спеша, к 2025 году подойти к решению этой проблемы во всеоружии», - отметил Глава государства.
К. Токаев также объяснил, почему вообще было решено менять алфавит.
«Считается (во всяком случае, так говорят ученые), что латиница поможет популяризировать казахский язык, в том числе в тюркском сообществе», - заключил Глава государства.
Напомним, сегодня К. Токаев в интервью Deutsche Welle рассказал о модели развития, которую избрал Казахстан
Глава государства также заявил о том, что уезжающие на Запад для учебы или работы молодые люди не являются потерянными для Казахстана.
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