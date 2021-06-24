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    18:24, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев - об эпидситуации в стране: Расслабляться еще рано

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на прошедшем сегодня совещании по вопросам выборов сельских акимов констатировал непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По словам Президента, несмотря на то, что Казахстан находится в «зеленой» зоне, расслабляться еще рано, в том числе на фоне возможного появления в нашей стране индийского штамма коронавируса.

    В этой связи Касым-Жомарт Токаев указал на систематические нарушения санитарно-эпидемиологических ограничений и недостаточные темпы вакцинации населения.

    «Акимы, похоже, самоустранились от проведения кампании по вакцинации граждан. Надо четко понимать, что от ее успеха зависит переход к полноценной работе социальных объектов, бизнеса и в целом экономики страны. Сейчас прививочная кампания должна войти в число самых важных задач в работе акимов. Вам следует максимально мобилизоваться и лично возглавить кампанию по вакцинации граждан», – заявил он.


    Теги:
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