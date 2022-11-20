Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Касым-Жомарт Токаев - о возвращении вывезенных за рубеж капиталов: Нам нужно принять закон

20 Ноября 2022, 09:41
Касым-Жомарт Токаев - о возвращении вывезенных за рубеж капиталов: Нам нужно принять закон
20 Ноября 2022, 09:41

Касым-Жомарт Токаев - о возвращении вывезенных за рубеж капиталов: Нам нужно принять закон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение по поводу незаконно вывезенных из страны капиталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается плановая работа государства. Я говорил об этом и раньше. Создана специальная комиссия под руководством Генерального прокурора. Я лично координировал эту работу. В случае моего избрания, думаю, что со временем мы должны принять закон по возвращению незаконно вывезенных из нашей страны капиталов. Если говорить о добровольном возвращении, то мы это поддерживаем», – сказал Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы журналистов после голосования на избирательном участке №59, расположенном в столичном Дворце школьников.



Новости по теме
Президент выразил соболезнования семье пожарного Аскара Забикулина
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан будет проводить многовекторную внешнюю политику
В Правительстве будут проведены только точечные изменения – Касым-Жомарт Токаев
Читайте также
Президент выразил соболезнования семье пожарного Аскара Забикулина
Жители Байконура принимают активное участие в выборах Президента РК
Выборы Президента РК: начато голосование в Бразилии
По участку в Москве предварительная явка на выборах составляет 25%
Более 60% избирателей проголосовали на выборах Президента
Молодожены проголосовали на президентских выборах в Астане
Единственный ветеран ВОВ района Алтай ВКО отдал свой голос на дому
Выборы организованы в рамках международных стандартов – представитель Грузии
Новости партнеров
Популярное
1 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
3 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
4 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
5 Первый цех по переработке молока откроется в одном из районов Атырауской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору