Касым-Жомарт Токаев - о столице: Ощущение, что нет хозяина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о строительстве домов в ряде районов столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе отсутствует единая градостроительная политика. Это приводит к хаотичной, беспорядочной застройке в ряде районов. Оформление улиц и зданий не имеет единого гармоничного стиля. Вы, наверное, слышали отклики туристов, которые специально приезжают посмотреть на столицу. В целом, они, конечно, положительные, но отмечают, что в городе присутствует эклектика», - сказал Глава государства на совещании по вопросам строительства Нур-Султана.

По словам Президента, в таких застройках отсутствует уют.

«Одно здание построено в одном стиле, другое - в другом. И самое главное - нет уюта. Плитки летят, асфальт трескается, зелени мало и вообще нет такого ощущения, что за городом следят и ухаживают. Нет хозяина», - заявил Президент.

К. Токаев подчеркнул, что еще Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев говорил об этом.

«Издалека престижное здание выглядит неплохо, а подойдешь ближе, видно, что, в принципе, очень «уставшее». Нужен хозяин. Хозяевами, прежде всего, должны быть акимы районов. Они должны ходить пешком, должны знать жителей, знать жизнь каждого здания, жизнь людей, которые живут в том или ином здании, а не сидеть в кабинетах», - отметил Глава государства.

Президент также обратился к акимам.

«В кабинетах можно сидеть вечером после шести-семи вечера, чтобы подписывать необходимые документы. (…) Пока не поздно, я поручаю разработать единый дизайн-код оформления городских улиц и зданий. Это мое строжайшее поручение акимату», - сказал Президент.