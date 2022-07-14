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Касым-Жомарт Токаев о ситуации с сахаром: Что происходит в магазинах - позор
14 Июля 2022 11:29

Касым-Жомарт Токаев о ситуации с сахаром: Что происходит в магазинах - позор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оперативно разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли поручил Глава государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры министру торговли и интеграции Бахыту Султанову, также сельского хозяйства Ерболу Карашукееву.

«Правительству нужно в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли. Цель - значительное сокращение импортозависимости, постепенный переход к самообеспечению. Интерес со стороны внутренних иностранных инвесторов к этой отрасли достаточно высок. Нужны правильные подходы. Это принципиальный вопрос, имеющий в том чисел внутриполитическое значение. Мы сегодня видим, что происходит в магазинах - позор», - заявил во время расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня в режиме видеоконференции проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Казахстана.


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Автор:
Корреспондент

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