Касым-Жомарт Токаев о мирных собраниях: Введение ограничений в 250 человек считаю нецелесообразным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев считает нецелесообразным введение ограничений для участников уведомительных мирных собраний в количестве 250 человек. Об этом Глава государства рассказал в эксклюзивном интервью информационно-аналитическому порталу Informburo.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как я говорил в Послании, мирные собрания являются гарантированным Конституцией правом наших граждан и могут проводиться в отведённых местными властями местах, причем не на окраинах городов. Естественно, любые попытки, направленные на подрыв конституционного строя, а также проявления насильственного экстремизма будут пресекаться согласно законодательству. Это в интересах абсолютного большинства граждан нашей страны. В то же время считаю принципиально важным введение только уведомительного порядка проведения мирных собраний», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью Informburo.kz.

При этом Президент подчеркнул, что организаторы должны оповещать власти о планируемом количестве участников митинга, что крайне важно для обеспечения их безопасности.

«Тем самым, и организаторы, и местные власти будут нести обоюдную ответственность за поддержание общественного порядка. Однако введение ограничений для участников уведомительных мирных собраний в количестве 250 человек, которые содержатся в правительственном законопроекте, полагаю нецелесообразным», - заявил Глава государства.