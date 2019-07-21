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Касым-Жомарт Токаев - о лести: Грош цена этим словам
21 Июля 2019 22:43 142
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О своем отношении к лести рассказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью известному российскому журналисту Алексею Пивоварову в документальном фильме «Президент 2.0», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вы знаете, мне как-то не говорят лесть. Может быть потому, что я ее не очень воспринимаю. Не то, что не очень воспринимаю, она мне не нравится, откровенно говоря. Уже пытаются, правда, некоторые по итогам визита в Узбекистан высказать такие фразы, как «блестяще», «такого никогда не было», «как вы хорошо выглядите» и прочее, прочее. Я просто игнорирую, я не отвечаю, я прохожу мимо, потому что грош цена этим словам», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства добавил, что самым лучшим судьей для себя является он сам.
«Самый лучший судья - это ты сам. Я же знаю, где я плохо выглядел, где ошибся, в этом плане я самокритик, а может даже самоед», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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