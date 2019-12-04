Касым-Жомарт Токаев - о дальнейшем развитии страны: Нет предела совершенству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о формуле успеха, к которому будет стремиться наше государство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан является демократическим государством. Законы у нас демократические, по своему содержанию. Очень много фактов говорят о том, что Казахстан (в сравнении - прим. ред.) с другими государствами является демократической страной. Но нет предела совершенству, поэтому я в своей программе и в своем Послании, с которым выступал 2 сентября, говорил о том, что мы будем продолжать политическую модернизацию нашего общества», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.

По словам Президента, без политических реформ невозможно ожидать дальнейшее развитие экономики.

«Так не бывает. Казахстан остается страной с президентской формой правления, остается президентской республикой. Я провозгласил формулу: сильный Президент, авторитетный Парламент и полностью подотчетное обществу, в частности Парламенту, Правительство. Вот к этой формуле мы будем неуклонно стремиться», - заверил Глава государства.

Напомним, сегодня К. Токаев в интервью Deutsche Welle рассказал о модели развития, которую избрал Казахстан.