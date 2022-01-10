Касым-Жомарт Токаев о беспорядках в стране: В историю войдет, наверное, как «Алматинская трагедия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - События в Казахстане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал алматинской трагедией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане никогда не применяли и не будут применять Вооруженную силу против мирных демонстрантов.

«Зная это, организаторы нападения на Казахстан, устроили несколько волн агрессий. На первом этапе, как я уже сказал, состоялись мирные протесты. Затем, в частности, в Алматы были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений как огромная стая гиен ринулись вооруженные боевики. По началу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города. А потом началось то, что в историю войдет, наверное, как «Алматинская трагедия», - сказал во время сессии ОДКБ Касым-Жомарт Токаев.