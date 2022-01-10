Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Касым-Жомарт Токаев о беспорядках в стране: В историю войдет, наверное, как «Алматинская трагедия»

Автор:  
Акбота Кузекбай
10 Января 2022, 14:09
Касым-Жомарт Токаев о беспорядках в стране: В историю войдет, наверное, как «Алматинская трагедия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - События в Казахстане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал алматинской трагедией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане никогда не применяли и не будут применять Вооруженную силу против мирных демонстрантов.

«Зная это, организаторы нападения на Казахстан, устроили несколько волн агрессий. На первом этапе, как я уже сказал, состоялись мирные протесты. Затем, в частности, в Алматы были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений как огромная стая гиен ринулись вооруженные боевики. По началу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города. А потом началось то, что в историю войдет, наверное, как «Алматинская трагедия», - сказал во время сессии ОДКБ Касым-Жомарт Токаев.

ОДКБ   Президент Казахстана   Совбез РК   ЧП-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу