Касым-Жомарт Токаев: Нужны новое мышление, новые подходы к развитию экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по экономическим вопросам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе совещания были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны, исполнение намеченных планов, реализация денежно-кредитной политики, реформа адресной социальной помощи, вопросы социального развития и занятости. С докладами выступили Премьер-министр Аскар Мамин, председатель Национального банка Ерболат Досаев, министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в целом макроэкономическая ситуация в стране стабильная, основные показатели социально-экономического развития Казахстана показывают положительную динамику, но вместе с тем проблемы диверсификации отечественной экономики, продуктивной занятости, доходов населения, доступности социальных благ ещё не решены полностью.

По словам Главы государства, от качественной реализации стратегических программ зависит решение основной задачи – повышение уровня жизни населения.

Президент поручил разработать комплекс мер по сохранению макроэкономической, финансовой и социальной стабильности страны при различных сценариях развития ситуации в мире, а также акцентировал внимание на задачах нынешнего этапа реализации Стратегии «Казахстан-2050».





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что при принятии государственных решений следует кардинально усилить аналитическую составляющую.

Президент считает, что средний бизнес должен стать драйвером диверсификации экономики. Программа индустриализации позволила остановить спад промышленного производства и обрабатывающего сектора, наладить выпуск новых видов продукции. Однако, по мнению Главы государства, кардинальных сдвигов в структуре экономики не произошло.

«Основной акцент должен быть сделан на росте производительности труда не менее чем в 1,7 раза и значительном увеличении казахстанского экспорта обработанной продукции. Правительству предстоит добиться прироста несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 году и в 2 раза к 2025 году», - поручил Президент.

Глава государства указал на необходимость формирования не менее 3-5 технологически развитых отраслей, конкурентоспособных как минимум в региональном масштабе.

«К индустриализации приковано внимание местного и зарубежного экспертного сообщества. К предыдущим программам его отношение более чем сдержанное. Нам нельзя допустить дискредитации самой идеи индустриализации», - было отмечено в выступлении.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, развитию экономического потенциала страны должна способствовать экономическая интеграция в рамках ЕАЭС. Президент считает необходимым усиление аналитической работы с целью укреплению позиций страны в ЕАЭС и защиты отечественных товаропроизводителей – экспортеров продукции на евразийский рынок. Он полагает, что для экономической модернизации страны крайне важным вопросом также является привлечение инвестиций.

«Мы постоянно улучшаем инвестиционный климат. Но насколько такой климат транслируется в объем инвестиций? Почему нет взрывного эффекта? В вопросе привлечения иностранных инвестиций важны не только фискальные стимулы. Системные проблемы – узость внутреннего рынка, сложность выхода на экспорт, недостаточная координация действий государственных органов на центральном и местном уровне», - подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить развитие цепочки продвижения продукции до прилавков во всех регионах страны, а также использовать комплексный подход к формированию и развитию национальной товаропроводящей системы в разрезе всех отраслей экономики.

«На сегодня у нас имеется множество инструментов поддержки экспорта, которые оказывают 3 оператора: НПП «Атамекен», Национальная компания «KazakhExport» и QazTrade. Говорим о необходимости объединить все имеющиеся меры поддержки экспорта в «единое окно». Я поручал Правительству провести профессиональный опрос экспортеров, определить проблемные точки, насущные потребности и на базе этого выстроить инструменты государственной поддержки. Надеюсь, вы примете и организационные решения», - сказал Президент.

Говоря о фискальной политике, Глава государства высказал мнение, что следует выдерживать политику постепенного снижения трансфертов из Национального фонда. По его словам, обращаться туда нужно только в случаях крайней необходимости.

«Правительство должно в первую очередь полагаться на доходную часть республиканского бюджета. Национальный банк обязан пересмотреть подходы в управлении средствами Нацфонда в целях повышения получаемых инвестиционных доходов. Правильное управление активами способно существенно повысить объем Нацфонда», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подверг критике ситуацию, когда коммерческие банки в погоне за прибылью перенаправляют ресурсы на потребительское кредитование и снижают объемы кредитования бизнеса.

«Национальному банку надо срочно вносить коррективы в проводимую политику. По данным регулятора, более 50% в каждом секторе экономике – это устойчивые и финансово независимые предприятия, представляющие интерес для банков. Однако они не заинтересованы в привлечении банковских кредитов. Почему? Возможно, это означает, что эти предприятия считают непривлекательными для себя условия, диктуемые коммерческими банками. Стоя перед дилеммой: обеспечение стабильности финансового сектора или развитие кредитования реального сектора, Национальный банк должен принять рациональное решение», - сказал Глава государства.

Президент поручил разработать Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года. Касым-Жомарт Токаев призвал Нацбанк улучшить коммуникации и проводимую информационно-разъяснительную политику, что позволит повысить доверие к действиям регулятора со стороны участников рынка и населения, а также снизить необоснованные девальвационные ожидания.

Глава государства не оставил без внимания и вопросы реализации единой жилищной политики.

«Нужно, чтобы у каждого казахстанца было ясное понимание перспектив приобретения или аренды жилья, условий его получения. Для этого предстоит определиться с критериями доступности жилья, системно снижать себестоимость строительства, установить пропорции многоквартирного и индивидуального жилья, цивилизовать рынок аренды квартир», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Президент подчеркнул, что обозначенные приоритеты и выработанные решения при должном подходе позволят повысить темпы и качество экономического роста, а также приведут к повышению уровня жизни населения.