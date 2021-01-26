Касым-Жомарт Токаев: Нужен комплексный анализ государственной собственности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил полноценно подключиться к реализации программы приватизации до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе расширенного заседания Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к председателю Агентства по защите и развитию конкуренции Серику Жумангарину.

«Мы специально создали фактически новое ведомство. С учетом его функционала и проблематики, которое поставлено в повестке дня данного ведомства, подчинили Главе государства. Как я понимаю, Агентство начало активную работу, и эту работу нужно последовательно и смело выполнять далее. Следует полноценно подключиться к реализации программы приватизации до 2025 года, которая направлена на снижение доли государства в экономике. Важно обеспечить прозрачность данного процесса и предотвратить появление монополий в отдельных секторах, о чем я скажу в своем выступлении», - сказал К. Токаев в ходе расширенного заседания Правительства.

Глава государства добавил, что нужен комплексный анализ государственной собственности с целью постоянного обновления перечня объектов для передачи в конкурентную среду.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.



