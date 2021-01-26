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    12:34, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев: Нужен комплексный анализ государственной собственности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил полноценно подключиться к реализации программы приватизации до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе расширенного заседания Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к председателю Агентства по защите и развитию конкуренции Серику Жумангарину.

    «Мы специально создали фактически новое ведомство. С учетом его функционала и проблематики, которое поставлено в повестке дня данного ведомства, подчинили Главе государства. Как я понимаю, Агентство начало активную работу, и эту работу нужно последовательно и смело выполнять далее. Следует полноценно подключиться к реализации программы приватизации до 2025 года, которая направлена на снижение доли государства в экономике. Важно обеспечить прозрачность данного процесса и предотвратить появление монополий в отдельных секторах, о чем я скажу в своем выступлении», - сказал К. Токаев в ходе расширенного заседания Правительства.

    Глава государства добавил, что нужен комплексный анализ государственной собственности с целью постоянного обновления перечня объектов для передачи в конкурентную среду.

    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.



    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Экономика
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