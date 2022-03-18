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Касым-Жомарт Токаев: Новый Казахстан - это не абстрактная идея, а четкий образ будущего

Автор:  
Серик Сабеков
18 Марта 2022, 11:17
Касым-Жомарт Токаев: Новый Казахстан - это не абстрактная идея, а четкий образ будущего

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вместе мы построим Новый Казахстан - страну новых возможностей и прогресса. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии вручения государственных наград в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начав кардинальные изменения во всех сферах жизни мы вступаем на качественно новый этап развития страны. Это Новый Казахстан, причем это не абстрактная идея, а четкий образ будущего», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил и вклад награждаемых в дело развития страны.

«Каждый из вас является настоящим патриотом, на деле доказывая приверженность ценностям солидарности и единства своим упорным трудом, искренним желанием помочь, вы подаете пример всем нашим согражданам. Уверен, вместе мы успешно запустим процесс казахстанской реформации, построим Новый Казахстан, страну новых возможностей и прогресса», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что ряду казахстанцев присуждены государственные награды.

Президент Казахстана   Акорда   Новый Казахстан  
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