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    12:45, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев: Необходимо как можно скорее приобрести вакцины, зарегистрированные ВОЗ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо как можно скорее приобрести вакцины, зарегистрированные во Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ближайшее время в мире могут появиться новые штаммы коронавируса. Эксперты говорят, что появятся и другие инфекции. Мы не можем смотреть, ожидая, когда это произойдет. Мы должны адаптироваться к жизни в таких условиях и развитию. Сейчас очень важно приобретать необходимые вакцины. Необходимо как можно скорее приобрести вакцины, зарегистрированные Всемирной организацией здравоохранения», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Президент РК добавил, что также следует подготовить весь сектор здравоохранения к системе регулярных прививок.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Вакцинация Президент Казахстана Послание Президента-2021 Послание Президента РК
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