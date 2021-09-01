Касым-Жомарт Токаев: Необходимо как можно скорее приобрести вакцины, зарегистрированные ВОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо как можно скорее приобрести вакцины, зарегистрированные во Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшее время в мире могут появиться новые штаммы коронавируса. Эксперты говорят, что появятся и другие инфекции. Мы не можем смотреть, ожидая, когда это произойдет. Мы должны адаптироваться к жизни в таких условиях и развитию. Сейчас очень важно приобретать необходимые вакцины. Необходимо как можно скорее приобрести вакцины, зарегистрированные Всемирной организацией здравоохранения», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Президент РК добавил, что также следует подготовить весь сектор здравоохранения к системе регулярных прививок.