Касым-Жомарт Токаев назвал важными переговоры с Владимиром Путиным
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал важными переговоры с Владимиром Путиным, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я думаю, что нынешние переговоры без всякого преувеличения были очень важными, если не самыми важными, которые состоялись в последние годы между Казахстаном и Российской Федерацией. Пользуясь возможностью, хотел бы заявить, что я вполне удовлетворен итогами этих переговоров. Еще раз выражаю признательность за проявленное гостеприимство и деловой подход к нашей встрече», - заявил Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления по итогам переговоров.
Напомним, сегодня в Москве Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин провели переговоры на высшем уровне, в ходе которых были рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран.
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