НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял участие в официальной церемонии закрытия Года волонтера. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев назвал успешным Год волонтера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По словам Главы государства, благодаря милосердию, отзывчивости десятков тысяч казахстанцев общенациональная идея «добрых дел» стала реальностью, несмотря на то, что этот год пришелся на один из самых сложных, драматических периодов истории не только для нашей страны, но и всего мира. Как отметил Президент, казахстанцы подтвердили незыблемость духа нации, продемонстрировали единство и сплоченность, общность, солидарность, неравнодушие и заботу друг о друге.

- Год волонтера стал особенным годом, он показал истинные благородные качества нашей молодежи. Это было время сострадания, ответственности и заботы. Мы оказывали помощь нуждающимся и вместе боролись с различными трудностями. Наше общество подтвердило приверженность нравственным ценностям. Пандемия, охватившая мир, наглядно подтвердила, насколько важны милосердие и доброта. Опасный вирус подверг испытанию не только здоровье народа, но и наше единство. Мы с честью выдержали это испытание, сохранив единство и согласие, – сказал Президент.

В течение года свыше 100 тысяч человек участвовали в волонтерской деятельности. Эффективное развитие получили и новые направления волонтерства. Глава государства выразил уверенность, что страну с большим числом неравнодушных жителей ждет светлое будущее, а волонтерская деятельность послужит примером для всех граждан и внесет вклад в формирование нового облика нации.

- Общенациональная инициатива «Birgemiz» за короткий срок объединила множество неравнодушных соотечественников, которые в сложный период пандемии оказали необходимую поддержку нуждающимся. Запущенные в рамках инициативы проекты «Qamqor», «Saulyq», «Sabaqtastyq» помогли сотням тысячам наших граждан. Широкий отклик нашла деятельность волонтерского движения «Taza Alem» по очистке рек, лесов, посадке деревьев, сортировке мусора. Сегодня экоактивизм – это не дань каким-либо модным тенденциям, а насущная необходимость, жизненный принцип, который позволит нам сохранить природу, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что государственным органам, архивным организациям, научным институтам нужно более продуктивно использовать ресурс волонтеров. Учитывая опыт Арыси и Махтаарала, становится важной комплексная подготовка добровольцев к спасательным работам после сложных техногенных катастроф. Особого внимания требуют вопросы охраны окружающей среды и защиты животных. Отдельным приоритетом остается вопрос системной поддержки благотворительной деятельности. По поручению Президента готовится новый закон о благотворительности, который позволит устранить имеющиеся пробелы в этой сфере.

- Нужны понятные и эффективные правовые механизмы стимулирования и поощрения социально ориентированной деятельности. Для этого Правительству необходимо проработать комплекс задач. Предоставление льготных кредитов в первые годы становления и развития благотворительных организаций, а также возможность льготного использования ими объектов государственной собственности. Важно внедрять эффективные механизмы косвенного стимулирования бизнеса и физических лиц к участию в благотворительных и волонтерских проектах, в том числе через предоставление приоритетного права при оказании мер государственной поддержки. Следует значительно расширить финансовую и нефинансовую поддержку благотворительных и волонтерских организаций как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. Прошу Правительство подготовить соответствующие предложения, – поручил Глава государства.

В целях обеспечения прозрачности благотворительной деятельности Касым-Жомарт поручил продумать вопрос введения Реестра благотворительных организаций. Он должен быть интегрирован во все действующие информационные системы этой сферы и стать доступным любому, кто пожелает ознакомиться с деятельностью благотворительных организаций, их финансовой отчетностью. Не менее важно выстроить систему защиты граждан от мошенничества в сфере электронной благотворительности.

- Сегодня это одна из популярных форм перечисления финансовой помощи. Каждый третий казахстанец предпочитает делать онлайн-пожертвования. Для того чтобы исключить махинации, не подорвать доверие людей, нужно внедрить в оборот так называемые револьверные (оперативные) пожертвования через онлайн-банкинг. Это позволит отследить прохождение денежных средств, обеспечив их адресность, – считает Президент.

Глава государства указал на необходимость продолжить работу по поддержке волонтерских организаций и выделению им специальных грантов. Для продолжения добрых дел важно разработать Дорожную карту развития волонтерства, а также Программу подготовки волонтеров. Правительству поручено разработать единый стандарт поддержки волонтерской деятельности.

– Волонтерство – это не просто социальное явление, не привычка или навык, который формируется за один день. Это образ жизни, сознательно выбранный многими людьми. Благотворительность – это качество, которое прививается человеку с детства. Поэтому крайне важно формировать у подрастающему поколению готовность к добрым делам. Предлагаю ввести во всех образовательных учреждениях тематические занятия и факультативные часы. Наши дети, которые научились служить обществу, становятся настоящими гражданами. «Пламенная душа, светлый ум, доброе сердце» - эти благородные качества, о которых писал мудрый Абай, сейчас необходимы как воздух. Уверен, они присущи каждому, кто желает стать волонтером, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении особое внимание было уделено наращиванию потенциала социального партнерства в рамках волонтерской и благотворительной деятельности, а также развитию корпоративного волонтерства.

Казахстан стал одним из активных участников Программы добровольцев ООН, помогая нуждающимся в разных странах мира. На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением о провозглашении Международного года мобилизации волонтеров. Эта инициатива свидетельствует об особом отношении Казахстана к развитию традиций, культуры волонтерства не только в нашей стране, но и во всем мире.

- Через несколько дней мы вступим в Год 30-летия Независимости. Это важнейшая веха в развитии страны, исторический рубеж. Это время, когда мы анализируем свои достижения и намечаем свое будущее. Особое значение мы придаем содержанию юбилейных мероприятий будущего года. Каждое мероприятие должно иметь глубокий смысл и приносить пользу для общества, быть примером для подрастающего поколения. В этой связи предлагаю на общенациональном уровне организовать «Марафон добрых дел». Эта важная инициатива сплотит всех нас. Очевидно, что в такой сложный период добрые дела укрепят наше страну, объединит общество, – убежден Глава государства.

Президент Казахстана поблагодарил всех, кто в это непростое время пандемии не остался в стороне и продолжает помогать людям, а также поддержал ряд предложений и инициатив волонтеров.

В ходе мероприятия также выступили председатель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Вера Ким, волонтер из г. Арысь Олжас Мамыр, и.о. исполнительного координатора программы Добровольцев ООН Тойли Курбанов, председатель Совета ветеранов г. Темиртау Берликбай Ордабаев, республиканский координатор группы «Общественный контроль» Саида Таукелева, председатель центра Ассоциации волонтерских инициатив России Артем Метелев, офицер проектного офиса «Саналы ұрпақ» Богдан Петров, президент зоозащитной организации «INUCOBO» Лилия Сарсенова, международный волонтер добровольцев ООН Айнур Канафина, волонтер штаба «Шаг навстречу» Максим Панченко, руководитель Атырауского волонтерского корпуса «АВК» Бекасыл Самиголла, председатель единой детской юношеской организации «Жас Ұлан» Динара Садвакасова.