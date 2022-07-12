12 Июля 2022 19:06

Касым-Жомарт Токаев назвал три ориентира для молодежи Нового Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время внеочередного VI Съезда молодежного крыла партии AMANAT Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении обозначил три важных приоритета для молодежи Нового Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пленарного заседания Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к делегатам внеочередного VI Съезда молодежного крыла партии AMANAT с видеообращением. Глава государства назвал три важных приоритета для молодежи Нового Казахстана: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Говоря о стремлении к знаниям, Президент заявил, что будущее за цифровыми технологиями и инновациями. Он подчеркнул, что молодые казахстанцы сегодня свободно говорят на нескольких языках и освоили самые передовые профессии. Они ставят перед собой большие и амбициозные планы.

«При участии молодежи страна должна стать конкурентоспособной, обеспечив повышение благосостояния и качества жизни граждан. Стремление быть нужным и полезным для своей Родины должно стать целью каждого молодого человека. Только образованная и квалифицированная молодежь сможет достичь поставленных целей. Государство всегда открыто для новых идей и предложений молодежи. Молодежь должна ценить честный труд и быть сильной духом. Должна уметь ставить интересы государства выше всего. Для этого нужно знать родной язык, чтить традиции и историю своего народа. Это – святой долг каждого молодого человека и об этом надо помнить всегда», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Выступая по третьему приоритету - воспитание патриотизма, Президент заявил, что любовь к родной земле начинается не с красивых слов, а с реальных дел. Только целеустремленный гражданин может стать настоящим государственником и внести свой вклад в успешное будущее Казахстана.

Пожелав успехов работе съезда, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что молодежь оправдает большие надежды, которые возлагает на нее старшее поколение.

В ходе съезда принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменен состав Центрального совета и наименование молодежной организации.

На открытии съезда председатель молодежного крыла Нуржан Жетписбаев подчеркнул, что трансформация политической системы страны началась именно с трансформации партии AMANAT.

«Очередным этапом модернизации партии является перезагрузка ее молодежного крыла. Мы хотим стать эффективным каналом взаимодействия молодежи и власти. На основе предложений со всех регионов разработана программа «перезагрузки». Также пересмотрен состав Центрального совета организации», - сообщил Нуржан Жетписбаев.

Подводя итоги съезда, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул, что Новый Казахстан строится во благо будущего молодежи.

«Суть проводимых реформ заключается в том, чтобы каждый из вас имел равные возможности для самореализации в политической жизни страны, в бизнесе и в других общественно важных сферах. Все эти изменения внесены в нашу Конституцию по инициативе Президента страны. Именно молодежь находится на передовой по реализации этих реформ», - сказал Ерлан Кошанов.

Председатель партии AMANAT поставил перед молодежным крылом ряд перспективных задач. Среди них: внедрение региональных карт ожиданий и проблем молодежи, проведение ярмарки проектов и других мероприятий для талантливой молодежи, повышение эффективности учебных программ для молодежных лидеров, усиление работы по решению проблем молодежи категории NEET, создание дискуссионной площадки «Бір толқында» и рекрутингового агентства по трудоустройству выпускников вузов.

Пленарное заседание съезда состоялось в поселке Зеренда Акмолинской области, в нем приняли участие свыше 350 делегатов и гостей со всех регионов страны.

Ранее сообщалось, что молодежное крыло партии переименовано в «Жастар Рухы».