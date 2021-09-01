НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал проблему в сфере образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Возникла еще одна проблема, можно сказать, беда. Дети бросают учебу. Потому что не видят в ней необходимости. Правительству поручается самым серьезным образом заняться решением этого вопроса. В частности, повышением качества информационных систем для удаленных форматов обучения», - сказал в ходе совместного заседания палат Парламента Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Президент, отечественное образование должно быть доступным и инклюзивным.

«Но есть и позитивные новости. В этом году сразу несколько казахстанских школьников стали победителями и призерами международных предметных олимпиад. Таких талантливых детей нужно серьезно поддерживать. Мы будем предоставлять им гранты для поступления в вузы на внеконкурсной основе, выплачивать единовременные денежные премии. Педагогов, воспитавших ребят, также следует поощрять морально и материально», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

«Принципиально важно поддерживать детей из социально уязвимых семей в рамках всеобуча. Меры материальной поддержки следует дополнить образовательным проектом «Цифровой учитель», - добавил Глава государства.