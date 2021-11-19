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Касым-Жомарт Токаев назвал причину проблем рынка микрофинансирования

19 Ноября 2021 16:25
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Касым-Жомарт Токаев назвал причину проблем рынка микрофинансирования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с представителями финансового сектора, состоявшейся сегодня в алматинской резиденции Главы государства, Касым-Жомарт Токаев выступил против перегибов в отношении должников со стороны участников финансового рынка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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«Пользуясь возможностью, призываю руководителей кредитных учреждений проработать вопрос усиления внутренних процедур, предусмотреть механизмы снижения возможности злоупотреблений со стороны их отдельных работников, привлекаемых коллекторов», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что главным приоритетом для финансового сектора страны должно стать кредитование малого и среднего бизнеса, в том числе развитие предпринимательских инициатив на селе. Одной из самых важных проблем рынка микрофинансирования он назвал отсутствие стабильных и дешевых источников фондирования.

«Деятельность таких организаций финансируется за счет займов в банках второго уровня и собственных средств. В итоге это формирует высокую стоимость кредитов для конечных заемщиков. Поэтому Правительству совместно с Агентством необходимо проработать механизмы обеспечения микрофинансовых организаций доступным и долгосрочным финансированием», – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня Президент РК провел в Алматы встречу с представителями финансового сектора.

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#Президент Казахстана   #Экономика   #Финансы  
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