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Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов

24 Января 2023, 17:01
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Указом Президента Республики Казахстан назначены депутаты Сената Парламента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить депутатами Сената Парламента Республики Казахстан:

Асанова Жакипа Кажмановича;

Ашимбаева Маулена Сагатханулы;

Жусипа Нурторе Байтелесовича;

Калтаеву Ляззат Молдабековну;

Шакирова Аскара Оразалиевича.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания», - говорится в тексте Указа.


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