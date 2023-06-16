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Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Июня 2023, 16:36
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Дюсенбаев Бакыт Амангельдинович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Чешской Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Корея;
Арыстанов Нургали Алмасбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Корея;
Камалдинов Акылбек Абсатович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Канаде;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сингапур Куттыкадам Аскар Сейдахметулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Австралийском Союзе, Новой Зеландии по совместительству.


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