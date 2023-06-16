АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Дюсенбаев Бакыт Амангельдинович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Чешской Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Корея;

Арыстанов Нургали Алмасбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Корея;

Камалдинов Акылбек Абсатович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Канаде;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сингапур Куттыкадам Аскар Сейдахметулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Австралийском Союзе, Новой Зеландии по совместительству.