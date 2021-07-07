Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства с прискорбием воспринял весть о трагической гибели пассажиров и экипажа самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Камчатском крае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в телеграмме Президента.