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    21:06, 06 Июль 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства с прискорбием воспринял весть о трагической гибели пассажиров и экипажа самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Камчатском крае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в телеграмме Президента.


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