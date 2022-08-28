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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Пакистана
28 Августа 2022 19:05

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Пакистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял весть о разрушительных наводнениях в Пакистане, которые привели к трагической гибели людей и большому количеству пострадавших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства выразил слова соболезнования и сочувствия Президенту Пакистана Арифу Алви и семьям, потерявшим своих близких, а также высказал солидарность с народом и правительством Пакистана в это трудное время.


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