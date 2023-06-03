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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Июня 2023, 11:07
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Индии Нарендре Моди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Нарендре Моди и народу Индии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы.

«С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о страшной железнодорожной катастрофе в Баласоре, в штате Одиша, повлекшей большие человеческие жертвы. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот скорбный час мы вновь подтверждаем нашу солидарность с народом Индии», – говорится в телеграмме.

Напомним, два пассажирских и один грузовой поезд столкнулись в штате Одиша (бывшая Орисса) на востоке Индии. Число погибших возросло до 288 человек, 900 граждан пострадали.


Президент Казахстана   Акорда   Индия   Токаев Касым-Жомарт  
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