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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину

30 Ноября 2022, 23:54
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о кончине бывшего Председателя Китайской Народной Республики Цзян Цзэминя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

«Мы все хорошо знаем Цзян Цзэминя как выдающегося сына своей страны, самоотверженно служившего во имя процветания Китая и повышения авторитета страны в международном сообществе. Его светлый образ как выдающейся личности, внесшей значительный вклад в упрочение уз дружбы между Казахстаном и КНР, навсегда останется в памяти наших народов», – говорится в телеграмме.

Президент выразил соболезнования от имени народа Казахстана и от себя лично родным и близким Цзян Цзэминя и всему китайскому народу.

Ранее сообщалось, что 30 ноября 2022 года бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в городе Шанхай в возрасте 96 лет от лейкемии и полиорганной недостаточности.


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