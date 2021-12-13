Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
– От имени народа Казахстана и от себя лично позвольте выразить глубочайшие соболезнования и симпатии семьям, потерявшим своих близких. Также желаю скорейшего и полного выздоровления пострадавшим в результате этой природной стихии. В это скорбное время мы солидарны с дружественным народом США и разделяем всеобщую приверженность глобальным действиям по борьбе с изменениям климата, – говорится в телеграмме Президента Казахстана.
Напомним, по меньшей мере 94 человека погибли в результате торнадо в Кентукки и еще пяти штатах США. Десятки людей продолжают числиться пропавшими без вести; целые города оказались полностью разрушены. Всего вечером в пятницу на регион обрушилось около 30 торнадо.
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