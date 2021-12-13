+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену

13 Декабря 2021 15:44
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Опубликован текст выступления Главы государства на церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
Продюсеру Нурлану Коянбаеву присудили медаль «Шапағат» В Конгрессе США поздравили Казахстан с 30-летием Независимости Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград и премий

– От имени народа Казахстана и от себя лично позвольте выразить глубочайшие соболезнования и симпатии семьям, потерявшим своих близких. Также желаю скорейшего и полного выздоровления пострадавшим в результате этой природной стихии. В это скорбное время мы солидарны с дружественным народом США и разделяем всеобщую приверженность глобальным действиям по борьбе с изменениям климата, – говорится в телеграмме Президента Казахстана.

Напомним, по меньшей мере 94 человека погибли в результате торнадо в Кентукки и еще пяти штатах США. Десятки людей продолжают числиться пропавшими без вести; целые города оказались полностью разрушены. Всего вечером в пятницу на регион обрушилось около 30 торнадо.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Акорда   #США  
Поделиться:
Новости по теме
Опубликован текст выступления Главы государства на церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
Продюсеру Нурлану Коянбаеву присудили медаль «Шапағат»
В Конгрессе США поздравили Казахстан с 30-летием Независимости
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград и премий
Популярное
1 В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
2 На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
3 Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
4 Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
5 Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
6 Метель, туман и гололед ожидаются 13 декабря в Казахстане
Читайте также
Шахматистка Жансая Абдумалик и певица Зарина Алтынбаева удостоились ордена «Құрмет»
Кого Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Парасат»
В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
Метель, туман и гололед ожидаются 13 декабря в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив